Президент Болгарии Радев заявил, что не знал деталей о готовящейся высылке российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал деталей о готовящейся массовой высылке российских дипломатов из страны.

Напомним, во вторник, 28 июня 2022 года, премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую работу в качестве прикрытия.

Отмечается, что Радев узнал о решении правительства в Мадриде, где в эти дни проводится саммит НАТО.

"Я не могу обсуждать этот вопрос, так как не располагаю необходимыми данными. Надеюсь, что премьер в отставке принял это решение на основе солидной и достоверной информации и хорошо его обдумал - как масштаб, так и последствия", - сказал президент, которого процитировало Болгарское национальное радио (БНР).

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Болгарии “заказом внешних сил”. Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические действия, заявила представитель МИД РФ.