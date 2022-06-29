Захарова назвала «фантазиями с испариной» слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова британского премьера Борис Джонсона о том, что если бы российский лидер Владимир Путин был бы женщиной, то РФ не начала бы спецоперацию на Украине.

- Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то? — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова выразила мнение, что реакция Великобритании на приговор Верховного суда ДНР британским наемникам доходит до истерики. Она сообщила, что британские власти не обращались в республику, чтобы узнать о судьбе сограждан, однако после оглашения приговора стали выступать с заявлениями. Дипломат полагает, что Лондон пытается оправдаться.

До этого она заявила, что власти Великобритании должны принять меры, чтобы не допустить участия своих подданных в боевых действиях на Украине. Она подчеркнула, что ответственность за иностранцев, принимающих участие в боях на Украине, полностью лежит на правительствах их стран.