В ЛНР сообщили, что из Лисичанска за ночь вышли 74 наемника и до 500 военных ВСУ Фото: REUTERS

Из Лисичанска за прошедшую ночь вышло около 500 украинских военных и 74 наемника в район Северска, сообщил сегодня, 29 июня, помощник главы МВД Луганской Народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"С Лисичанска за эту ночь вышло около 500 ВСУшников и 74 наемника в район Северска", - сообщил он в Телеграм-канале.

Как добавил Киселев, на данный момент в Северске находится шесть батальонов ВСу, также прибывают иностранные наемники.

Ранее в ЛНР заявили, что наемники из США руководят группировкой ВСУ в Северске.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.