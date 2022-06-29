В офисе Зеленского сообщили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе

На Украине сообщили о нежелании НАТО видеть страну в альянсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что НАТО не хочет принимать Украину в альянс.

- (Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст, — сказал он в разговоре с американским агентством Bloomberg.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ ответил Киеву на претензии, связанные с поставками оружия со стороны западных стран, посоветовав украинской стороне не думать о «распределении ролей в НАТО», воспринимая помощь в целом, а также указав на необходимость избегать эскалации с Россией. Джоанэ отметил, что Киев получил от стран Североатлантического альянса очень много вооружений и военной техники, а также указал на то, что НАТО должно прежде всего думать об опасности своих собственных членов.