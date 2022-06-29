Минфин США заявил о заморозке российских активов на 330 млрд долларов за последние 100 дней Фото: REUTERS

Соединенные Штаты за последние 100 дней заморозили или заблокировали российских активов на общую сумму 330 миллиардов долларов, заявляет Министерство финансов США.

«За те 100 дней, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары обязались совместно работать над изоляцией от международной финансовой системы россиян, находящихся под санкциями, заблокированы или заморожены активы россиян на финансовых счетах и экономических ресурсах на сумму более 30 миллиардов долларов, активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов», – сказано на сайте ведомства.

В Минфине США отметили, что за это время также были заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые попавшими под санкции россиянами, а также арестована или заморожена элитная недвижимость, принадлежащая россиянам. Как заявили в ведомстве, России также ограничен доступ к мировой финансовой системе, и это затруднило получение ею технологий, необходимых для ведения боевых действий не Украине.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Запад заморозил 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.