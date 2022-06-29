СК России возбудил дело против начальника разведки Минобороны Украины за угрозу совершения теракта Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Угроза совершения террористического акта»).

«Установлено, что Кирилл Буданов в интервью британскому средству массовой информации Financial Times, которое было опубликовано в июне 2022 на сайте указанного издания, публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях», – говорится на сайте СК России.

Как отметили в ведомстве, следствие принимает меры к установлению всех обстоятельств преступления и привлечения Буданова к уголовной ответственности.

Напомним, руководитель главного управления разведки украинского Минобороны пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории. В интервью газете Financial Times Буданов заявил, что партизанская работа на подконтрольных России территориях усиливается. При этом он упомянул взрывы машин в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника военно-гражданской администрации.