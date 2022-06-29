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Происшествия29 июня 2022 13:43

СК России возбудил дело против начальника разведки Минобороны Украины за угрозу совершения теракта

Он говорил о планируемых терактах в России в интервью британской газете, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
СК России возбудил дело против начальника разведки Минобороны Украины за угрозу совершения теракта

СК России возбудил дело против начальника разведки Минобороны Украины за угрозу совершения теракта

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Угроза совершения террористического акта»).

«Установлено, что Кирилл Буданов в интервью британскому средству массовой информации Financial Times, которое было опубликовано в июне 2022 на сайте указанного издания, публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях», – говорится на сайте СК России.

Как отметили в ведомстве, следствие принимает меры к установлению всех обстоятельств преступления и привлечения Буданова к уголовной ответственности.

Напомним, руководитель главного управления разведки украинского Минобороны пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории. В интервью газете Financial Times Буданов заявил, что партизанская работа на подконтрольных России территориях усиливается. При этом он упомянул взрывы машин в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника военно-гражданской администрации.