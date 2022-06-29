Госдума России рассмотрит законопроект о признании ветеранами боевых действий военнослужащих ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы России законопроект, которым предлагается присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

"Проект федерального закона подготовлен для установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, которые принимали участие в боевых действиях в составе народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики", - уточняется в пояснительной записке.

Ранее Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине. Они получат льготы по закону "О ветеранах боевых действий".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.