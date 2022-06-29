Вертолет Ми-8 разбился в Якутии, есть пострадавшие Фото: Мария ЛЕНЦ

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» потерпел крушение в Якутии. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«29 июня 2022 в производственно-диспетчерскую службу авиакомпании «Полярные авиалинии» поступила информация о том, что в Алданском районе в лесном массиве совершил жесткую посадку вертолет Ми-8МТВ авиакомпании. На борту находились три члена экипажа и сотрудники авиалесоохраны. Вертолет был задействован в мероприятиях по тушению лесных пожаров в данном районе. Вследствие жесткой посадки погибших нет», – сказано на сайте авиакомпании.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате крушения все члены экипажа получили травмы. Тем временем управление МЧС по Якутии подтверждает информацию об аварии. На сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел в 15:30 по московскому времени.В настоящее время для оказания помощи на место аварии направлен борт Ми-8.