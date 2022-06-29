Песков заверил, что решение Турции по новым членам НАТО не отразится на отношениях с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Песков ответил на вопрос, отразится ли решение Турции по новым членам НАТО на взаимоотношениях с Россией.

Анкара по итогу переговоров со Стокгольмом и Хельсинки не стала препятствовать вхождению стран в состав Альянса.

В Кремле в курсе произошедшего, но на событие отреагировали односложно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, изменятся ли как-то взаимоотношения России и Турции.

- Нет, - ответил Дмитрий Песков на вопрос Life касательно взаимоотношения стран.

Таким образом, после согласования с Турцией, Финляндия и Швеция могут рассчитывать на беспрепятственное вхождение в НАТО.

Россия же продолжит развивать двусторонние отношения с Турцией, сотрудничать в туристической и торговых сферах.

Тем временем, в России прорабатывается возможность обхода запрета, введенного Норвегией на пропуск грузов для российских поселений на Шпицбергене. Действия норвежской стороны могут привести к гуманитарной катастрофе в российских поселениях.

- Если ТЭЦ не будет работать, то ситуация обострится в поселке — мы останемся без света и тепла. В условиях полярной зимы это будет катастрофой. Непонятно, почему Норвегия, как арктическая страна, нарушает дух арктической солидарности, - сказал Пятому каналу генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин.