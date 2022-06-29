Госдума приняла законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия, дискриминирующие или запрещающие российские СМИ.

Согласно документу, генеральный прокурор и его заместители наделяются правом запрещать на территории России СМИ другой страны, которая ввела ограничение на работу или запрет российских СМИ. Кроме того, генпрокурору и его замам предлагается предоставить право отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ, если они распространяют противоправную информацию, в частности ту, которая «выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ» и дискредитирует Вооруженные силы России.

Законопроект также наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом потребовать от Роскомнадзора приостановить на срок не более трех месяцев деятельность российских СМИ, публикующих фейки или призывы к участию в несанкционированных акциях. Роскомнадзор может разрешить СМИ возобновить деятельность, если оно устранит нарушение в установленный срок.