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Общество29 июня 2022 14:39

Госдума приняла законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Генпрокурору РФ предлагается предоставить право отзывать лицензию иностранных СМИ, если они распространяют противоправную информацию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума приняла законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия, дискриминирующие или запрещающие российские СМИ.

Согласно документу, генеральный прокурор и его заместители наделяются правом запрещать на территории России СМИ другой страны, которая ввела ограничение на работу или запрет российских СМИ. Кроме того, генпрокурору и его замам предлагается предоставить право отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ, если они распространяют противоправную информацию, в частности ту, которая «выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ» и дискредитирует Вооруженные силы России.

Законопроект также наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом потребовать от Роскомнадзора приостановить на срок не более трех месяцев деятельность российских СМИ, публикующих фейки или призывы к участию в несанкционированных акциях. Роскомнадзор может разрешить СМИ возобновить деятельность, если оно устранит нарушение в установленный срок.