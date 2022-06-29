Наемник из США заявил, что пожалел о решении приехать на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наемник из США Александр Дрюке, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится в плену на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что в действительности происходит на Украине, не приехал бы в страну с целью участия в боевых. действиях.

"Я приехал, не осознавая, у меня не было полной информации. Если бы я лучше понимал, что тут в действительности происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде", - сказал Дрюке журналистам.

Кроме этого американский наемник призвал тех, кто хочет присоединиться к ВСУ, "не повторять его ошибок", а также лучше изучить ситуацию о конфликте. Также он рассказал, что так и не получил обещанное жалование в размере 3,5 тысячи долларов в месяц.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.