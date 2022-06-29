Немцы призвали канцлера ФРГ Шольца извиниться за смех после вопроса о гарантиях безопасности Украине

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца извиниться перед журналисткой, после того как он рассмеялся в ответ на ее вопрос о гарантиях безопасности Украине.

Вчера, 28 июня, польско-немецкая журналистка Розалия Романец в ходе итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" спросила Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности G7 обещала Украине. На это канцлер ответил, рассмеявшись: "Да … Мог бы". Затем после длительной паузы он развел руками и добавил: "На этом все".

При этом пользователи соцсетей раскритиковали канцлера.

"Я очень надеюсь, что Шольц принесет извинения перед журналисткой", - написал один из комментаторов.

"Каждый гражданин Германии должен извиниться перед журналисткой и испытывать стыд за Шольца. Он недостоин находиться на своей должности и называть себя канцлером", - выразил свою точку зрения другой пользователь.

"А что должен был ответить Шольц на вопрос, который касается нацбезопасности и предусматривает предоставление секретных данных?" - задался вопросом еще один комментатор.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.