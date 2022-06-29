Программа промышленной ипотеки будет запущена в России до осени 2022 Фото: Ольга СУПОНЕВА

Программа промышленной ипотеки будет запущена в России до осени этого года, сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%», – сказал премьер-министр в ходе посещения технопарка «Русклимат ИКСЭл» во Владимирской области.

По мнению главы кабинета министров, для российской промышленности эта программа будет хорошим подспорьем.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня этого года президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на нее должны получить предприятия, готовые построить новые производства. Глава государства призвал правительство отработать все детали с банковским сектором России, чтобы в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме.

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