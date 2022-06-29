Американский наемник Дрюке заявил, что на Украине их тренировали иностранцы Фото: REUTERS

Взятый в плен российскими военными, ранее воевавший за ВСУ наемник из США Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы, а также рассказал, что мало контактировал с украинцами.

"В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из многих государств", - сказал Дрюке журналистам.

Он также заявил, что никогда не стрелял в ходе боевых действий на Украине.

Ранее Дрюке рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что в действительности происходит на Украине, не приехал бы в страну с целью участия в боевых действиях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.