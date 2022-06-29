Отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину с просьбой о помиловании сына

Ибрагим Саадун Фото: Иван ЖИЛЯК

Тахер Саадун, отец приговоренного в ДНР к смертной казни поданного Марокко Ибрагима Саадуна, написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его оказать содействие в помиловании сына.

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Телеграм-канале, что Тахер Саадун связался с арабской редакцией и попросил передать Путину письмо, которое она дословно публикует.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно", - указывается в тексте.

При этом в Кремле пока не видели адресованное Путину послание отца марокканца, об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что психиатрическая экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемника из Марокко Брагима Саадуна.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.