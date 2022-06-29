Губернатор Самарской области провел переговоры с руководством белорусских компаний

Дмитрий Азаров встретился с руководителями предприятий в ходе рабочего визита в Беларусь

Делегация Самарской области продолжает серию визитов в рамках рабочей поездки в республику Беларусь. На днях состоялись поездки на местные предприятия, в ходе которых сторонам удалось достичь ряда договоренностей.

Одна из встреч прошла на ОАО «Минский тракторный завод». Машины предприятия востребованы в сельском хозяйстве, в том числе - в Самарской области. На территории региона работает более 4700 единиц техники МТЗ.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество продолжалось. Нам важно понимать направления развития сельского хозяйства Самарской области, чтобы делать технику под конкретные задач, – рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову генеральный директор предприятия Виталий Вовк.

Самарская сторона поинтересовалась расширением возможностей работы сервисных центров. В данный момент технику обслуживает Торговый дом «ПодшипникМаш Самара», но его возможности ограничены. Руководитель предприятия пообещал, что этот вопрос будет взят на обработку. Он также предложил Дмитрию Азарову организовать на заводе практику студентов из Самарской области. Глава региона поддержал инициативу. Кроме того, стороны обсудили возможность создания в учебных учреждениях специальности «капитальный ремонт сельхозтехники».

Эффективными оказались визиты на другие предприятия. В рамках поездки на промплощадку международного многопрофильного холдинга «АМКОДОР» Дмитрий Азаров предложил рассмотреть возможность локализации производства техники на территории Самарской области. А в ходе визита на ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» делегация договорилась об организации производственно-сервисного центра в регионе. Генеральный директор предприятия Олег Быцко отметил, что при закупке троллейбусов «Белкоммунмаша» Самарской областью компания готова рассмотреть эту возможность.