Игорь Брынцалов: «Все пункты предвыборных программ мы будем обсуждать вместе с жителями на местах»

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В Московской области 29 июня прошел президиум регионального политического совета партии «Единая Россия». Его главной темой стала подготовка к предстоящим осенним выборам. В Подмосковье 283 мандата будут распределены в ходе 12 основных кампаний по выборам депутатов Совета депутатов городских округов. Столько же кампаний пройдут по довыборам. Жителям подмосковного региона предстоит проголосовать за народных избранников в Единый день голосования, который состоится 11 сентября.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, предвыборные программы единороссов в округах будут составляться с учетом пожеланий избирателей.

- Все пункты предвыборных программ мы будем обсуждать вместе с жителями на местах. Особое внимание уделим ключевым направлениям: созданию рабочих мест, поддержке экономики и предпринимательства, а также социальному блоку, - сообщил Игорь Брынцалов.

Лидер подмосковных единороссов отметил, что в основу программ ляжет благополучие жителей. Повышение уровня благосостояния – один из основополагающих принципов народной программы партии. Игорь Брынцалов перечислил главные задачи, которые предстоит решить народным избранникам от «Единой России». Все они обязательно должны быть включены в предвыборные программы.

- Основные приоритеты для нас - реальные потребности и запросы людей: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, скверы, чистый воздух и вода, - подчеркнул Брынцалов.