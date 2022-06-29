Минздрав России сообщил, что перечень обследований для детей после коронавируса могут расширить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перечень обследований для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут расширить, Минздрав России совместно с учеными и клиницистами в настоящее время работает над новой редакцией проекта порядка проведения профилактических медосмотров у детей. Об этом ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Сейчас вместе с учеными и клиницистами дорабатывается проект новой редакции порядка проведения профосмотров несовершеннолетних. Перечень обследований для детей, перенесших коронавирус, возможно будет дополнительно расширен", - уточнил он.

Кузнецов также добавил, что в России реализуется программа профосмотров детей всех возрастов, в рамках которой доступна широкая линейка скрининговых и диагностических процедур.

Ранее Минздрав России сообщил, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Такой вывод был сделан по первым результатам после старта программы вакцинации несовершеннолетних.