Сотрудница рассказала, как проходят последние дни работы в ИКЕА Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИКЕА успела полюбиться россиянам. И вот настало время, когда популярный шведский бренд покидает нашу страну. Последние дни работы проходят напряженно: в магазине устроили закрытую распродажу сотрудников, а затем обещают открыть двери для покупателей, чтобы распродать что осталось.

Сотрудники магазина рассказали, что товар им продают с 15% скидкой, но есть ограничения по сумме – нельзя покупать больше чем на 500 тысяч рублей в год. Раньше было меньше – 200 тысяч рублей.

- Многие коллеги взяли кредиты, чтобы закупиться напоследок. Но нас сейчас больше волнует не распродажа, а как жить без работы. Просят уволиться по соглашению сторон, предлагают выплатить оклады, причем всем разные. От чего зависит количество окладов - не знаю, -рассказывает сайту mk.ru сотрудница московского магазина по имени Марина.

Многие сотрудники в депрессии, для низ организуют беседы с психологом. Особенно переживают те, кто старше сорока лет, потому что найти работу в этом возрасте уже непросто.

-Для тех кто сильно нервничает несколько раз в неделю организуют онлайн-беседы с психологом. В рабочий чат приходит напоминание, что в такое-то время пройдет онлайн-консультация, - рассказывает сотрудница торговой сети.

Большинство работников ИKEA пока не ищут работу, надеются, что все решится и магазин вернется в Россию, к тому же, еще долго предстоит работать с онлайн-заказами.