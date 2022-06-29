С 1 июля 2022 года цены на ЖКХ вырастут в среднем на 4 процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июля в России вырастут цены на услуги ЖКХ. Подорожают электричество, холодная и горячая вода, газ, отопление и водоотведение. От региона к региону стоимость услуг будет меняться. Больше всего сумма в платежках изменится в Чечне, так увеличение составит 6,54%.

- Так, к примеру, в Москве цены вырастут на 6 процентов, в Пензенской области — на 3,4 процента, - рассказал «Лента.ru» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Как изменятся тарифы на ЖКХ в регионах:

Чечня - 6,54 %,

Санкт-Петербург — 6,3 %,

Севастополь – 6,2%,

Крым – 6,2%,

Татарстан – 6,2%,

Москва – 6%,

Дагестан – 6%,

Якутия – 6%,

Пензенская область - 3,4%,

Челябинская область - 3,4%.

Парламентарий отметил, что пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества и газа.

- Помимо этого, проводится индексация зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ, - отметил депутат.

Тем не менее, региональные власти не должны выходить за установленные правительством пределы. Они были утверждены 30 октября 2021 года, пишет газета "Известия".

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