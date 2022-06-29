Звезда сериала “Скорая помощь” утонула в реке

Мэри Мара, фото: кадр из фильма

Умерла Мэри Мара, звезда сериала "Скорая помощь", тело 61-летней актрисы обнаружили в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент. Как считают полицейские, женщина утонула во время купания, сообщает издание Daily Mail.

"Мэри была одной из лучших актрис, которых я когда-либо встречал. Она была электрической, забавной и настоящей личностью. Все любили ее. Нам будет ее не хватать", - сказал журналистам менеджер актрисы Крейг Дорфман.

Актриса сыграла свою первую роль в 1989 году в фильме "Убийство выпускницы". Затем она часто появлялась в сериалах, в том числе, в известном сериале "Скорая помощь".

Ранее сообщалось, что умерла Наталья Величко, актриса из фильмов "Щит и меч" и "Первый снег”. Актрисе был 81 год. Величко дебютировала в кино в 1963, сыграв Асю в фильме "Тишина".