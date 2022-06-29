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В мире29 июня 2022 19:51

Байден не поздоровался с президентом Южной Кореи на саммите НАТО

Американский лидер прошел мимо своего южнокорейского коллеги
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

В Мадриде на саммите НАТО президент Соединенных Штатов Джо Байден прошел мимо главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, не поздоровавшись. Видео с инцидентом опубликовал телеканал Yonhap News TV.

На кадрах видно, как южнокорейский лидер сделал шаг на встречу Байдену, вероятно, чтобы поприветствовать главу Белого дома. Но американский президент прошел мимо и обратился к президенту Болгарии Румену Радеву.

Следует отметить, что американский лидер уже не в первый раз оказывается в неловких ситуациях или допускает оговорки. Так, ранее он перепутал украинцев с иранцами. Также ранее Байден оговорился во время речи о регулировании оружия частного производства, перепутав “уголовное преследование” с “проституцией”. Кроме этого, Байден дважды оговорился во время выступления в Белом доме в апреле 2022 года. В частности, глава государства перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT.