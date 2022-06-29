Путин заявил, что подготовка НАТО к противостоянию с РФ с 2014 года - не новость для Москвы Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что подготовка НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года - не новость для Москвы. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

- Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Им давно нужен был внешний враг, вокруг якобы угрозы от которого можно было бы объединить союзников вокруг себя, - отметил президент РФ. Путин также добавил, что Иран не очень подходил на эту роль, в отличии от России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс давно начал вести подготовку к противостоянию с Россией, еще в 2014 году. Он рассказал, что именно поэтому члены альянса усилили свое военное присутствие на востоке и начали вкладывать больше средств в оборону.