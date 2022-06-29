Путин предупредил о зеркальном ответе России в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова зеркально ответить, в случае, если на территориях Финляндии и Швеции будет размещена военная инфраструктура НАТО. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

При этом он отметил, что в отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как в случае с Украиной.

- У нас нет ничего того, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. ... Только мы должны ясно и четко представлять - раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам, - заявил российский лидер.

Ранее сайт kp.ru писал, что 29 июня 2022 года североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу.