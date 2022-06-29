Путин ответил на обвинения в адрес российских военных из-за удара в Кременчуге Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения в адрес российских военных из-за удара в Кременчуге.

По его словам, "нет там никакого теракта". Также российский лидер заверил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. Об этом он рассказал во время выступления на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

- Да не было там никакого теракта, ни взрыва. ... Я знаю, и мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то, - отметил политик.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками заявления украинских властей о том, что Вооруженные силы РФ якобы нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг.

К тому же до этого Украина признала, что Россия атаковала не торговый центр, а завод "Кредмаш" в Кременчуге.