МЧС: Пассажиров вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" после жесткой посадки в Якутии перевозят с места крушения Фото: Мария ЛЕНЦ

Экипаж и пассажиров вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний", которые потерпели жесткую посадку в Якутии, сейчас перевозят с места крушения. Об этом 29 июня сообщили в телеграм-канале МЧС России.

- Вертолёт обнаружен. В настоящее время осуществляется перевозка пассажиров и экипажа с места происшествия, - уточнили в ведомстве.

Днем ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" потерпел крушение в Якутии. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа, рассказали в пресс-службе перевозчика. Также отмечается, что ЧП произошло в Алданском районе в лесном массиве. В момент жесткой посадки на борту находились три члена экипажа и сотрудники авиалесоохраны.

Ранее сайт kp.ru писал, что ранним утром 24 июня в Рязани недалеко от жилых домов в районе Михайловского шоссе упал самолет ИЛ-76. В момент крушения на борту воздушного судна находились 10 человек. После падения самолёт загорелся. В соцсетях уже появились фото и видео с места авиакатастрофы.