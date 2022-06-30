Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией из-за признания ЛНР и ДНР Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная разорвет все отношения с Сирией после из-за признания Донецкой и Луганской народные республики (ДНР и ЛНР).

- Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств... В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, - сказал Зеленский в видеообращении. Ролик опубликован в Telegram-канале офиса украинского лидера.

При этом политик пригрозил Сирии санкционным давлением.

Накануне сайт kp.ru писал, что власти Сирии решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

До этого президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. А спустя несколько дней он объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.