Военный эксперт Жданов: Европа сильно сдрейфила и бросила Литву и Эстонию один на один с Россией Фото: Александр КОЦ

Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и в результате оставила Литву один на один с Россией. Об этом в статье для издания "Главред" пишет военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Украинский военный отметил, что действия Европейского союза можно сравнить с "позицией страуса".

- Европа сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал ЕС своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва, - пишет Жданов.

Напомним, до этого губернатор Калининградскую область сообщал, что литовские железные дороги уведомили о том, что они прекращают пропуск из региона и в регион ряд товаров из других регионов России, которые попадают под европейские санкции.