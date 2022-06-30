Что произошло в ночь на 30 июня Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что цели российской военной спецоперации на Украине не изменились. Измениться, по словам главы государства, может только тактика их достижения. Также Путин добавил, что сейчас, как и раньше, спецоперация идет по плану, войска продолжают достигать поставленных целей.

Президент РФ Владимир Путин посчитал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не допустила бы начала военной спецоперации на Украине. В качестве примера он привел события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Исключение страны из Генассамблеи ООН возможно только через Совет Безопасности организации. Об этом журналистам рассказала представитель председателя 67-й сессии ГА ООН Полина Кубиак. Так она отреагировала на недавний призыв украинского лидера Владимира Зеленского, который посчитал необходимым исключить Россию.

Замсекретарь Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Также он добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что "организаторами этого преступления" выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал шутки про раздевание на саммите G7 (Большой семерки). По его мнению, их разговор про фотографии и выражение ими желания раздеться для снимков, отвратительное зрелище.

На саммите НАТО представители Украины вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсуждали возможности захвата и аннексии ряда российских регионов. Об этом в своём Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. В частности он отметил, что они договорились о следующем: "Смоленск - Литве, Кубань - Украине, Москву - полякам".