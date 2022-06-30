«Ведомости»: Honor приостановила поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский производитель смартфонов Honor принял решение о приостановке поставок в Россию.

Как передают «Ведомости» со ссылкой на источники, импорт смартфонов данного производителя прекратился еще в марте этого года, однако на данный монет компания ищет партнеров в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), таких как, Армения и Грузия, для ввоза гаджетов на российский рынок при помощи параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», - заявил собеседник издания.

Отмечается, что компания Honor на этот момент уже договорилось по данному вопросу в Узбекистане. Кроме того, уточняется, что пока сам производитель не делал каких-либо официальных заявлений об уходе с российского рынка.

Ранее уже сообщалось, что китайская компания Huawei начала закрывать свои магазины в России.