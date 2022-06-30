Премьер Болгарии отказался от ответственности за высылку российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку, снял с себя ответственность за массовую высылку российских дипломатов, заявив, что данное решение исходило не от него лично.

Как передает агентство БТА, Петков заявил, что данное решение о высылке российских дипломатов было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности, которые датированы мартом, маем и июнем. По его словам, высылка была длительным процессом, а началась еще в марте. Идею о личной ответственности одного человека за такие решения он назвал попыткой политического маневрирования.

Тем временем глава парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова сказала о том, что политик «пытается спрятаться за сотрудниками Министерства иностранных дел и некоторыми докладами». «Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков», - заявила она, назвав происходящие абсурдом.

При этом ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей о готовящейся высылки российских дипломатов из республики.

Напомним, накануне власти Болгарии объявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как писал сайт kpr.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение было принято по заказу внешних сил.