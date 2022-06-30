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Политика30 июня 2022 4:47

Премьер Болгарии отказался от ответственности за высылку российских дипломатов

Политик заявил, что данное решение принимал не он лично
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Болгарии отказался от ответственности за высылку российских дипломатов

Премьер Болгарии отказался от ответственности за высылку российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку, снял с себя ответственность за массовую высылку российских дипломатов, заявив, что данное решение исходило не от него лично.

Как передает агентство БТА, Петков заявил, что данное решение о высылке российских дипломатов было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности, которые датированы мартом, маем и июнем. По его словам, высылка была длительным процессом, а началась еще в марте. Идею о личной ответственности одного человека за такие решения он назвал попыткой политического маневрирования.

Тем временем глава парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова сказала о том, что политик «пытается спрятаться за сотрудниками Министерства иностранных дел и некоторыми докладами». «Решения о внутренней и внешней политике принимаются Советом министров, а Кирилл Петков является премьер-министром. Есть еще Совет Безопасности, который принимает решения, и его тоже возглавляет Кирилл Петков», - заявила она, назвав происходящие абсурдом.

При этом ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей о готовящейся высылки российских дипломатов из республики.

Напомним, накануне власти Болгарии объявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как писал сайт kpr.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение было принято по заказу внешних сил.