Инвестиционный стратег спрогнозировал рост курса доллара к концу года до 80 рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Курс доллара опустился впервые с 2015 года почти до уровня 50 рублей. Но к осени ситуация начнет меняться, по мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, американская валюта скоро начнет расти.

К сентябрю курс повысится до 58-60 руб., а к концу 2022 года будет находиться в коридоре 70-80 руб. Такое

изменение обусловит восстановление импорта, перезапуск валютного правила с выкупом валюты и растущий интерес к активам дружественных нам стран. Все это вернет рубль на справедливые с экономической точки зрения курсы.

Но это не значит, что россиянам стоит вкладываться в данные валюты. Евро и доллар стали «токсичными» для нас и выгоднее присмотреться к альтернативным вариантам.

- Со временем доля активов инвесторов в западных валютах будет снижаться. Существуют гипотетические риски для ее свободной конвертации. Альтернативой может стать китайский юань, гонконгский доллар, южноафриканский рэнд, армянский драм, — резюмировал Бахтин в беседе с "Газетой.ru".

Для российского бюджета оптимальным является курс доллара в коридоре 70-75 рублей. При переходе отметки в 72 рубля нефтегазовый экспорт начнет приносить более высокие доходы.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с RT отметила, что кратковременно курс может снизиться до 50 рублей, но говорить о том, что мы возвращаемся в 2014 год, нельзя.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов советует тем, кто все таки настроен заработать на росте курсов, покупать наличную валюту. Сегодня курс в некоторых банках относительно комфортный. Он, конечно, превышает официальный курс ЦБ на 10-15 рублей, но это "живые деньги", которые потом можно будет обменять. А вот вывести доллары и евро со счетов сегодня нельзя, сообщает "Российская газета".