Генконтролер США заявил о нарастающей «угрозе национальной безопасности» со стороны России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный контролёр США Джин Додаро объявил о росте «угрозы национальной безопасности» со стороны России, Китая и ряда других стран. Позиция Вашингтона остается неизменной по данному вопросу.

- Угрозы национальной безопасности продолжают нарастать, в том числе со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, а также другие глобальные и внутренние угрозы, — заявил генеральный контролер, выступая в сенате на обсуждении бюджета.

Дорадо также связал события на Украине с угрозой для мирового порядка. Он отметил, что все происходящее сегодня может подорвать международную безопасность.

Учитывая данные угроз, Пентагон планирует направить на программы вооружения 1,79 трлн долларов, пишет RT.

Тем временем, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка российских активов стала одной из самых великих краж в истории.

- Парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры, - цитирует его слова Пятый канал.

Североатлантический альянс 29 июня зафиксировал в своей новой стратегической концепции, что РФ — прямая угроза для безопасности союзников и мира в регионе. Бороться с ней блок решил при помощи резкого увеличения войск на своих восточных рубежах, пишет газета "Известия".