Организация по проблемам дискриминации русскоязычных граждан появилась в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии создали некоммерческую организацию, которая займется проблемой дискриминации русскоязычного населения в стране. Об этом в четверг, 30 июня, заявил соучредитель НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

Депутат уточнил, что, в первую очередь, организация будет оказывать пострадавшим юридическую помощь. «Было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда», - заявил он в интервью РИА Новости.

Шмидт также стал замглавы организации, пообещав держать на своем посту связь с российской общественностью, отвечая также и за медийную работу. «Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом ввиду того, что я являюсь депутатом», - добавил он.

Политик также сообщил, что в организацию уже поступают обращения от пострадавших граждан, указав на то, что в основном их ущемляют из-за русского языка или страны происхождения.