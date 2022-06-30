Украинский военный эксперт назвал Европу «сдрейфившей» в ситуации с транзитной блокадой Калининграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область, оставив Литву один на один с Россией. Такое мнение в своей статье для издания «Главред» высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Украинский военный эксперт сравнил действия Евросоюза с «позицией страуса», указав на отсутствие действий со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», - написал украинский полковник.

При этом Жданов полагает, что для решения проблемы транзита российская сторона не будет применять силу в отношении Литвы.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров, уточнив, что под запрет попало примерно 50% всех товаров.