Автор хита "I Believe I Can Fly" Ар Келли получил 30 лет тюрьмы за торговлю людьми Фото: EAST NEWS

Суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера Роберт Сильвестр Келли, известного как Ар Келли, к 30 годам тюремного заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Как передает CNN, прокуроры просили судью приговорить 55-летнего певца более чем к 25 годам лишения свободы, а адвокаты говорили, что рэпера следует лишить свободы на срок не свыше 10 лет, поскольку просьбы прокуратуры «равносильна пожизненному заключению».

«Вы оставили за собой след из разбитых жизней», - сказала судья Энн Доннелли.

Отмечается, что в ходе вынесения приговора судья учла травмирующее детство Ар Келли, когда, как заявляли его адвокаты, он неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны члена семьи.

В сентябре 2021 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Ар Келли виновным в преступлениях сексуального характера. Как отмечалось, большая часть обвинений касалась нарушения так называемого закона Манна, запрещающего перевозку людей через границы штатов США для «любых действий сексуального характера».

Напомним, Ар Келли получил три премии «Грэмми», а за свою карьеру выпустил 14 студийных альбомов. Широкую известность рэпер получил в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.