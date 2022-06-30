В Госдуме объяснили, как жители Донбасса смогут получить российский маткапитал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, могут ли жители Донбасса претендовать на выплату материнского капитала. Парламентарий отметила, что все граждане РФ имеют право на данную льготу, при условии рождения второго ребенка.

Потратить средства можно на оплату части по ипотечному кредиту, оплату обучения или формирование будущей пенсии, но сделать это можно только в РФ.

- Граждане, проживающие за пределами России смогут потратить средства маткапитала только на территории нашей страны, - говорит депутат NEWS.ru.

Помимо безналичных перечислений, есть денежная выплата из маткапитала, но и она привязана к месту жительства получателя.

- Чтобы ее получать, нужно быть гражданином РФ и жить непосредственно на территории России, — добавила Буцкая.

Тем временем, в Херсонской области начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ. Голосование пройдет в ближайшие месяцы.