В Британии разозлились на Фареры из-за разрешения россиянам ловить рыбу в общих водах

Великобритания разозлилась на Фареры из-за решения разрешить России ловить рыбу в общих водах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководители рыбных хозяйств Великобритании разозлились на Фареры из-за решения региона разрешить России ловить рыбу в британских водах.

Власти Фарер разрешили РФ ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.

- Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании, — сказал глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт.

Как пишет Daily Express, Гатт также призвал британские власти надавить на Фареры.

Источник издания сообщил, что Лондон не будет выдавать лицензии кораблям РФ на ловлю рыбы в своих водах и призвал Фареры поступать так же.

В начале июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приостановила разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил из-за того, что Япония не оплатила соответствующие квоты. Дипломат отметила, что Япония затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом функционирования договоренности о морском промысле на южных Курилах. Захарова напомнила, что соглашение между Россией и Японией было заключено в 1998 году. Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов РФ.