Володин заявил, что при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО у его границ будет больше России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс в случае вступления в блок Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у своих границ. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Парламентарий указал на заявление генсек НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия получит больше альянса у своих границ. «Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», - отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале в четверг, 30 июня.

Напомним, ранее Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, выдвинув несколько условий. В минувшую среду, 29 июня, Анкара согласилась на прием этих стран в альянс.

Как писал сайт kp.ru, в тот же день Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в блок. На саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу.