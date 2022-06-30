Чешский журналист Водичка заявил, что НАТО при войне с Россией не спасет Прибалтику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский журналист Милан Водичка заявил, что в случае военного столкновения России и Североатлантического альянса Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а НАТО не сможет прийти ей на помощь.

Как пояснил журналист, существующие на данный момент силы быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе насчитывают 40 тысяч человек, и согласно стратегии альянса, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала.

«Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», - написал специалист в колонке для iDNES.cz.

Водичка также заявил, что новая стратегия НАТО, объявленная накануне на саммите альянса, предполагает размещение в Восточной Европе уже 300 тысяч бойцов, однако, по его словам, сейчас она нереализуема. Как он заявил, за последние десятилетия западные войска деградировали, когда их армии занимались войной с террористами.

«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», - отметил он, также указав на проблемы с личным составом и дефицитом оружия, что, по его словам, показала ситуация с истощением военных арсеналов Запада после передачи вооружения Киеву.