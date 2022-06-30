Первое судно с зерном вышло из порта в Бердянске

Из порта в Бердянске вышло первое судно с семью тысячами тонн зерна. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

- После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны, — написал он в telegram.

Балицкий добавил, что безопасность судна обеспечивают корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бухта и порт Бердянске полностью безопасны, подчеркнул он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решить проблему продовольственного кризиса в мире нельзя без возвращения на мировые рынки удобрений и сельхозпродукции из России и Украины. Гутерриш добавил, то ООН не только продолжает переговоры по открытию «зернового коридора» для вывоза украинского зерна по Черному морю, но и ведет работу по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки без ограничений.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерновых. Российский лидер отметил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна и подчеркнул, что западные страны относятся к вопросам подобного рода с цинизмом, что проявляется, в частности, в ограничениях на поставки белорусских и российских удобрений.