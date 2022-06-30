В Госдуме предложили официально объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Государственной думе предложили официально объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты ЛДПР выступили с предложением официально объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий.

- Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» предлагается установить новую памятную дату России: 1 июля - День ветеранов боевых действий, — цитирует проект закона ТАСС.

Авторы инициативы пояснили, что законодательное закрепление праздника подчеркнет важность ветеранов в обществе России. Отмечается также, что большинство регионов РФ отмечают этот праздник на протяжении десяти лет.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении «Дня семьи, любви и верности». Он будет отмечаться каждый год 8 июля. Согласно указу главы государства, праздник был установлен «с целью сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть со вторника, 28 июня 2022 года. Ранее Путин заявил, что многодетная семья в России должна утвердиться как норма, назвав это базовым ответом на демографические вызовы. Он также указал на то, что такая семья должна утвердиться «как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства».