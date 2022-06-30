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Политика30 июня 2022 7:06

В Госдуме России считают, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Депутат Черняк заявил, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Черняк заявил, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Депутат Черняк заявил, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ Алексей Черняк заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет трибунал и признание военным преступником.

Черняк заявил, что Зеленский понесет ответственность за целый ряд преступлений против человечества, а у мирового сообщества не останется выхода, кроме как признать его виновным.

«Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником», - приводит РИА Новости слова парламентария.

По его словам, украинский лидер, должен «ответить за геноцид против своего же народа, которым прикрывались и прикрываются как живым щитом». «За биологические лаборатории и людей, над которыми ставили опыты, за обстрелы мирных граждан Луганска и Донецка, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма», - отметил депутат.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, который заявил, что Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.