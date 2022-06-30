В Госдуме России считают, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Депутат Черняк заявил, что мировое сообщество признает Зеленского военным преступником Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ Алексей Черняк заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет трибунал и признание военным преступником.

Черняк заявил, что Зеленский понесет ответственность за целый ряд преступлений против человечества, а у мирового сообщества не останется выхода, кроме как признать его виновным.

«Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником», - приводит РИА Новости слова парламентария.

По его словам, украинский лидер, должен «ответить за геноцид против своего же народа, которым прикрывались и прикрываются как живым щитом». «За биологические лаборатории и людей, над которыми ставили опыты, за обстрелы мирных граждан Луганска и Донецка, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма», - отметил депутат.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, который заявил, что Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.