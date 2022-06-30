На Украине объяснили, за счет чего Россия наносит ВСУ максимальные потери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское командование не смогло найти выгодную стратегию в связи с тем, что Москва навязала Киеву тактику ведения боевых действий, что привело к катастрофическим потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал украинский эксперт Александр Кочетков.

«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», - написал специалист в колонке для украинского интернет-издания «Главред».

Как отметил Кочетков, в боях на ближних дистанциях побеждает та сторона, которая обладает большей боевой мощью, указав на то, что по числу военной техники Москва имеет существенное преимущество. На таком фоне положение украинской стороны могло бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Киева на это не хватает ресурсов.

«Креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», - уточнил он, подчеркнув, что действия командования Украины вызывают большую тревогу в Киеве.