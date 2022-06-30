В Нижнем Новгороде заработала интерактивная карта маршрутной сети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Интерактивная карта новой маршрутной сети заработала в Нижнем Новгороде с 30 июня. На портале нижегородцы могут увидеть все новые маршруты и проложить оптимальный путь до нужной точки.

- Чтобы увидеть оптимальный маршрут, достаточно обозначить стартовую и конечную остановку, - сообщает портал NewsNN. – После этого сервис сам выстроит подходящий маршрут. При этом можно задать дополнительные параметры – «самый короткий путь», «самый быстрый путь» и «маршрут без пересадок».

Как следует из опубликованного документа, здесь можно увидеть и время движения в час «пик», и информацию о перекрытиях на дороге и стоимости проезда на общественном транспорте. Также сервис сам подскажет идеальный транспорт для вас: автобус, троллейбус, трамвай, метро, электричка или канатная дорога.

К слову, здесь можно получить информацию об общественном транспорте не только в Нижнем Новгороде, но и во всей Нижегородской агломерации. В том числе здесь отражаются маршруты Бора, Арзамаса, Балахны, Кстова и других ближайших городов. Также на портале можно оставить свои замечания и предложения, а в случае необходимости увидеть телефон call-центра.

Напомним, ранее сообщалось, что запустить новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется в августе-сентябре. При этом внедрение новых маршрутов будет постепенным, так что нижегородцы смогут привыкнуть ко всем изменениям.