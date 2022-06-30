Авиакомпании России просят Минтранс отменить требование об охране в аэропортах невъездных туристов

Российские авиакомпании обратились в Министерству транспорта РФ с просьбой отменить новые правила, который касаются пропуска пассажиров через госграницу, и делают перевозчиков ответственными за охрану и содержание в аэропортах иностранных граждан, получивших отказ во въезде в Россию.

Как передает «Коммерсантъ», в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) также попросили ведомство пояснить формулировку «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей». Глава АЭВТ Владимира Тасуна отметил, что авиаперевозчик не может ограничивать свободу передвижения человека, а также его возможности привлекать охранные предприятия для своей защиты.

«Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток», - приводит издание слова источника в одной из российских авиакомпаний.

Уточняется, что данная ситуация создает путаницу в распределении расходов между авиакомпанией и аэропортами. Так, «Уральские авиалинии» по устной договоренности обеспечивают проживание «невъездных», а аэропорт - питание и обратный билет. Однако счета как правило выставляются постфактум. По данным некоторых собеседников издания, часть крупных авиагаваней назвали новые требования «возможностью заработать».

«Внуково 17 июня уведомил руководителей авиакомпаний о новой услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров международных рейсов - за две тысячи рублей в сутки без учета питания и НДС. Собеседники в компаниях отметили, что сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле», - сообщили в «Ъ».