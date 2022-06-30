Акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акционеры российское компании «Газпром» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год Фото: REUTERS

«Газпром» сообщил, что акционеры компании не приняли решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год.

- Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — объяснил это решение заместитель главы холдинга Фамил Садыгов.

Ранее «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Поставки газа в «Северный поток» сейчас могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки, тогда как плановый объем составляет 167 миллионов кубометров, отметили в «Газпроме».

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не верит в технические причины снижения поставок газа по «Северному потоку». Он уточнил, что его мнение разделяют все главы государств и правительств стран-членов ЕС. Шольц добавил, что в ФРГ приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.