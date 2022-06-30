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Экономика30 июня 2022 8:24

Акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

В текущей ситуации это нецелесообразно, пояснил замглавы холдинга Фамил Садыгов
Виктор БАЖЕНОВ
Акционеры российское компании «Газпром» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акционеры российское компании «Газпром» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Фото: REUTERS

«Газпром» сообщил, что акционеры компании не приняли решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год.

- Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — объяснил это решение заместитель главы холдинга Фамил Садыгов.

Ранее «Газпром» заявил о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Поставки газа в «Северный поток» сейчас могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки, тогда как плановый объем составляет 167 миллионов кубометров, отметили в «Газпроме».

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не верит в технические причины снижения поставок газа по «Северному потоку». Он уточнил, что его мнение разделяют все главы государств и правительств стран-членов ЕС. Шольц добавил, что в ФРГ приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.