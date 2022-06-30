В Благовещенске по решению губернатора Василия Орлова отреставрируют здание таможни, построенное 130 лет назад

Дореволюционному зданию бывшей таможни собираются вернуть исторический облик. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске отреставрируют историческое здание бывшей таможни. Дом на улице Шевченко, 2 был построен 130 лет назад. Решение о реставрации старинного здания принял губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ремонтные работы стартуют уже в этом году. Особняку вернут первоначальный, исторически существовавший облик.

- Проект уже согласован с госинспекцией по охране объектов культурного наследия области. В планах: заменить кровлю, часть чердачного перекрытия, окна и двери, отреставрировать фасад, восстановить балконы и оборудовать архитектурно-художественную подсветку, - рассказал Василий Орлов.

Планируется, что все работы будут завершены за два года. Двухэтажное здание из кирпича построено в 1890-е годы на средства министерства финансов. Изначально в нем располагалось Товарищество Амурского пароходства. Позднее, в 1910 году, его заняла Благовещенская таможня. После того, как таможня была ликвидирована, в 1930-х годах здание было передано Благовещенскому погранотряду. На доме есть две мемориальные доски. Одна из них посвящена герою Первой мировой войны Петру Пивкину, который был удостоен четырёх степеней ордена Георгия Победоносца. Он служил на таможне старшим досмотрщиком.