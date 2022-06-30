Минобороны РФ заявило о выводе российского гарнизона с острова Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг, 30 июня, «в качестве шага доброй воли» российские военнослужащие завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон, который находился на этой территории.

Как отметил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, выводом своего гарнизона с острова Змеиного Вооруженные силы РФ показали мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям Организации Объединенных Наций (ООН) для предоставления гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

«В качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции», - заявил представитель министтерства.

Конашенков также заявил, что соответствующие решение не позволит Украине «спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса», указывая на «невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».