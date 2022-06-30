Украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в четверг, 30 июня, заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в городе Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», - приводит он в своем Telegram-канале данные разведки Народной милиции ЛНР.

Днем ранее, вечером в среду, 29 июня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявлял, что под контролем сил республики и России находится примерно 50% города, а сегодня он сообщил, что территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из крупнейших на Украине, полностью перешла под контроль союзных сил, отметив, что завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).